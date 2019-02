El Inter quita el brazalete de capitán a Icardi

Roma, Italia.



El Inter de Milán quitó este miércoles el brazalete de capitán al argentino Mauro Icardi, que está en el centro de un caso sobre su posible renovación de contrato, y anunció que el rol del delantero rosarino en el equipo pasará al meta esloveno Samir Handanovic.



"El club comunica que el nuevo capitán del equipo es Samir Handanovic", reza el tajante mensaje del Inter publicado en su cuenta oficial de Twitter.



Icardi, que tiene un contrato en vigor con el Inter hasta 2021, entró en las últimas semanas en una tormenta por su posible prolongación, que le vio involucrado junto a su mujer y representante, Wanda Nara, y los directivos del club milanés.



Las tensiones entre las dos partes por la renovación de contrato hasta fueron comentadas por el técnico Luciano Spalletti, que expresó recientemente el deseo de que la situación de Icardi se arregle lo antes posible, ya que, en su opinión, está afectando al jugador y al resto de la plantilla.



"Me gustaría que Mauro fuera más tutelado por el equipo. No se entiende si estas maldades (sobre Icardi) vienen de fuera o de dentro del equipo", declaró el pasado domingo Wanda Nara, que participa habitualmente en un programa deportivo de "Mediaset".



Ante la incertidumbre sobre el futuro de Icardi, el Inter decidió quitarle el brazalete de capitán a partir del próximo compromiso, programado este jueves contra el Rapid Viena en los dieciseisavos de final de la Liga Europa.



El delantero rosarino no está viviendo un gran momento de forma y no marca en la Serie A (Primera División) desde el 15 de diciembre contra el Udinese. Eso sí, anotó dos dianas en la Copa Italia, contra el Benevento y el Lazio.