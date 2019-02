Manuel Keosseián: "Motagua pelea una pelota y luego se tira"

Tegucigalpa, Honduras

Manuel Keosseián, entrenador del Olimpia, reaccionó molesto por las declaraciones de Pedro Rebollar, quien aseguró que el penal del gol de Motagua estuvo bien pitada por Melvin Matamoros.

Con consultado si pedía la salida del mexicano de la Comisión de Arbitraje, el uruguayo dejó claro "que se quede 50 años más pero que no diga que fue penal. Solo para él fue penal. ¿Dónde estaba, en México que no lo vio?", se preguntó.

El técnico aceptó que "jugó mejor Motagua, pero condiciona un 1-0 con un invento y condiciona porque tengo que sacar al zaguero porque era expulsión segura y después vienen con que la gente está disconforme, pero dejen de joder...".

Lo anterior lo dijo molesto porque un periodista le dijo que la afición del Olimpia estaba molesta por cómo había jugado el club olimpista en el clásico capitalino que terminó 1-0.

"Digan que son ustedes, no digan que la gente, yo me encuentro la gente en la calle y no me dice nada...".

Manolo se disculpó con Rubilio Castillo, quien el toreo anterior jugaba en Motagua y ahora en Saprissa de Costa Rica.

"Quiero hacer una disculpa pública porque yo dije que Rubilio fingía faltas y ya veo que es estrategia del equipo", lanzó el dardo.

"Nosotros tenemos que cambiar de estretegia, tenemos que cuando juguemos con Motagua se van a tirar, los árbitros los saben, pero bueno...", agregó.

En ese momento se molesta con otra consulta en la que se habla de la forma de juego.

"Motagua sistemáticamente va a pelear una pelota y se tira... (la jugada de Jonathan Paz contra Roberto Moreira) no era ni falta ni amarilla, en eso viene el 1-0 y el ole, ole, ole y luego se les quita el ole. Me molesta que juegan fuera de la ley, el fingir, jueguen fair play, si me jugás bien, listo. Los tres partidos que hemos jugado contra Motagua nos ganaron uno similar a este en donde nos echaron un jugador. Ya si no nos ganaron el otro día, no nos ganarán más".