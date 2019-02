Pedro Rebollar: "En el Motagua - Olimpia hubo un árbitro desacertado"

Tegucigalpa, Honduras.

El vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de Honduras, el mexicano Pedro Rebollar, sacó sus valoraciones generales de cada uno de los trabajos del gremio arbitral en la quinta jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional.

"La jornada fue muy complicada, nosotros como comisión de árbitros cumplimos al intentar nombrar a los de mayor capacidad para cada encuentro, de repente no resultan arbitrajes como los queremos y en ese sentido soy yo el responsable", comenzó diciendo Pedro Rebollar.

Una de lo más cuestionado fue el trabajo arbitral de Melvin Matamoros en el clásico capitalino donde sancionó un penal a los azules.

"En el juego de Motagua ante Olimpia hay un arbitraje desacertado por varias situaciones que hay que analizar, primero el arbitraje fue permisivo al inicio del encuentro y en algunos momentos hubo exceso de autoridad consecuencia de lo primero", expresó Rebollar.

Y agregó: "Hubo tres situaciones de penal o no penal, comenzaré por la última donde el portero del Motagua intenta jugar el balón y no existe penal, la opinión general es que si lo hay, pero la única toma que existe no se ve en ningún momento hay una zancadilla y se aprecia que el portero pon la mano sacando el balón el cual toma la dirección de su mano lo cual indica que si tocó la pelota primero".

Además confirmó que en la que el defensor Elmer Güity comete una falta dentro del área a Kevin López aseguró. "En la segunda es una acción que debió sancionarse con penal y es cuando el jugador del Motagua ingresa al área y el defensor lo golpea y carga con la cadera a la vez de su brazo tuvo que ser penal".

Sobre el penal marcado a favor de las águila por una supuesta falta de Jonathan Paz ante Roberto Moreira para Rebollar si acertó al sancionar la pena máxima.

"El penal marcado al Motagua, lo dejó de último porque todos dijeron que fue un grave error del árbitro y no debió haberlo indicado, sin embargo me gustaría que todos analicen lo siguiente y si hay una toma que se acerque más el momento que es lo que ve el árbitro que el defensor del Olimpia pone el brazo en la parte trasera de la cabeza del futbolista del Motagua y esto se observa ese movimiento del brazo y la cabeza se mueve, quizás el árbitro observó una magnitud de lo que sucedió", comentó.

Agresión a árbitro en La Ceiba

Pedro Rebollar también lamentó la agresión que sufrió el línea dos Gerson Matute en la ciudad de La Ceiba en el duelo entre Vida vs Juticalpa.

El partido estaba por culminar cuando segundos antes de que el Juticalpa ejecutará un lanzamiento penal, el asistente dos recibió un impacto de una piedra en su rostro causando una cortada.

"Sobre la situación que sufrió nuestro asistente Gerson Matute, aunque nos queda claro que fue un hecho aislado porque fue una persona y que la afición de La Ceiba no se comporta de esta forma", dijo Pedro Rebollar.

Y agregó: "El equipo Vida siempre ha procurado buena atención a los árbitros no podemos permitir y obviamente desaprobamos todo hecho de violencia contra el gremio arbitral".