Diego Vázquez le contesta al 'Patón' Mejía: "Eso de que tirarle el favoritismo al otro es quitarse la presión"

Tegucigalpa, Honduras.

El clásico tiene muy optimista a Diego Vázquez quien analizó brevemente al Olimpia. El entrenador argentino no se come el cuento de que Motagua llega en calidad de favorito porque sabe que en el derbi capitalino todo puede pasar.

¿Tenés alguna duda de cara al clásico?

Dudas no, quizás viendo algún detalle en cuanto al posicionamiento que vamos a usar. Estamos tratando de manejar todos los detalles del partido.

¿Omar o El Mango por la banda izquierda?

Vamos a ver, los dos han estado bien, el Mango lo hizo bien cuando le tocó, lo mismo Omar.

¿Qué crees que va a presentar Manolo en este partido?

Ellos cambiaron mucho el plantel, se fueron 16 jugadores me parece y ese es un número importante. Hay detalles que no conocemos, es algo normal.

¿Motagua es favorito para ganar el domingo?

Favoritismo ¿porqué? depende como se lo mire el favoritismo. Somos los actuales campeones, tenemos un gol en contra, llegamos con un punto arriba que ellos pero los detalles en la cancha son mínimos. Este es un clásico y es difícil decir que uno es favorito porque las distancias en el fútbol son menos.

¿Pero Motagua tiene más clásicos encima jugando juntos?

No tiene mucho que ver porque todos sacan un extra, son partidos cerrados. Por un lado tenemos esa ventaja de que llevamos muchos partidos juntos pero ellos pueden tener más hambre. Ojalá que los clásicos que tenemos encima nos sirvan en el césped. Tenemos que mostrar más hambre que ellos.

¿Qué opinión te merece Guillermo Chavasco?

Nosotros hablamos de nuestros jugadores, al rival lo respetamos, lo analizamos pero no hablamos públicamente solo a lo interno.

Manolo Keosseián dijo que Motagua no es lo mismo sin Rubilio. ¿Es verdad?

Ya no está pero está menospreciando a los demás. Esperamos que los demás le demuestren que sí están en la cancha... Dejemos que Rubilio haga goles en Costa Rica. Todo tiene doble lectura. A mí me picaría que me digan que no estoy en los clásicos cuando Moreira hizo un golazo en la Final, López ha sido fundamental en clásicos.

¿Con cuál propuesta saldrán el domingo?

Tenemos un estilo para jugar, hay veces que nos sale y otras no, por ejemplo ante la UPNFM se nos complicó un poco en el segundo tiempo. El fútbol tiene eso y el rival también cuenta.

¿Jugarás con Andino o Estigarribia en el ataque?

Andino ha hecho buenos partidos, no jugó en Choluteca por algo particular, veremos quienes se adaptan para el partido. Los minutos que les doy tienen que aprovecharlos al máximo. Cada segundo de estar en Motagua es un privilegio. Los que entren del banco tienen que cambiar los partidos.

Ganar un clásico en la primera vuelta ¿influye en algo?

Influye porque son partidos que te levantan o te dejan tambaleando en la parte anímica. Son tres puntos pero te pueden deja con mayor fortaleza mental para lo que sigue en el torneo. Todos los equipos están cerca. Las verdades se dicen al final del campeonato.

El Patón Mejía dijo que Motagua llega mejor. ¿Es verdad?

A Patón le hicieron creer lo de la vieja guardia de los 80s, eso de que tirarle el favoritismo al otro es quitarse la presión. No hay favoritismo, nosotros no nos comemos ninguna pastillita (no se la creen) más allá de andar bien en uno o dos partidos. Eso ya es viejo.

¿Qué has visto de Olimpia?

Olimpia lleva nueve puntos, viene de ganarle a Platense, tiene jugadores importantes e hizo algunos cambios en su plantilla.