¡Horario y dónde verlo! Barcelona busca prolongar hoy su buena racha

El duelo dará inicio a partir de la 1:45pm hora de Honduras. Lo podrás ver por SKY y vía online por la web de Diario LA PRENSA.

Conseguida en el césped la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey mientras miraba de reojo a los despachos, el Barcelona intentará este domingo (20.45 horas) ante el Leganés prolongar la racha de seis victorias en LaLiga Santander para, por lo menos, mantener su situación privilegiada como líder.



Tras un viernes de suspense que finalmente terminó con el equipo azulgrana en el bombo de los cuartos de final de la competición del KO, el campeón de invierno inicia la segunda vuelta con la visita de un rival de la zona media antes de afrontar un tramo de calendario



Quiere aislarse el primer equipo del ruido provocado por la supuesta alineación indebida de Juan Brandariz Movilla, 'Chumi', en la ida de los octavos de final de los octavos de final.



No lo tendrá fácil. Pese a que la jueza única del comité de competición de la RFEF rechazara la denuncia del Levante por haberla presentado fuera de plazo, el club 'granota' ya ha anunciado que recurrirá la decisión.



Siempre y cuando los jueces no digan lo contrario, los de Valverde vislumbran en el horizonte más próximo una eliminatoria de aúpa contra el Sevilla y tres enfrentamientos ligueros contra Girona, Valencia y Athletic Club de Bilbao, tres rivales que pondrán a prueba la solidez del líder.



Por ello, la tentación de las rotaciones podría pasar por la cabeza de Valverde, teniendo en cuenta la ventaja de cinco puntos con respecto al Atlético de Madrid. Ante el Levante, el técnico extremeño sentó al banquillo a Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Luis Suárez. Solo el lateral catalán y el delantero uruguayo jugaron unos minutos.



Messi, en cambio, disputó los 90 minutos y este domingo vuelve a apuntar al once inicial. El argentino está en forma. Máximo goleador de la competición con 17 dianas, encadena cinco encuentros seguidos en LaLiga anotando por lo menos un gol. Entre semana no solo goleó, sino que sirvió dos asistencias a Ousmane Dembélé, que parece estar un paso por delante de Philippe Coutinho.



Por su parte, el Leganés visita el Camp Nou con el objetivo de sumar puntos a priori inesperados que le permitan seguir manteniendo o ampliar la distancia que ahora mismo tiene con los puestos de descenso.



Los blanquiazules encadenan dos victorias seguidas, ambas en Butarque. Tras vencer en la última jornada liguera al Huesca en un duelo clave por evitar el descenso, fueron capaces de imponerse también al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey (1-0). Aún así, no lograron el pase a la siguiente ronda.



El equipo además solo ha perdido un duelo liguero de los últimos nueve, precisamente en Barcelona tras caer por un tanto a cero durante la visita al Espanyol en el que fue el primer enfrentamiento del 2019 para ambos.



A esos datos suman la confianza que le da a la plantilla saber que pueden ganar los azulgranas ya que lo consiguieron en el encuentro de la primera vuelta disputado en Butarque. Esa derrota, y la cosechada ante el Betis en casa, son las dos únicas que ha sufrido en la competición el equipo de Ernesto Valverde hasta la fecha.



Estará además en el banquillo visitante el argentino Mauricio Pellegrino, exfutbolista del club en la temporada 1998-1999 y único entrenador de la actual Primera que ha sido capaz de superar dos veces al Barcelona en LaLiga Santander.



En cuanto a los precedentes en feudo barcelonista, hay dos y ambos se saldaron con triunfo del anfitrión. En el primero vencieron por 2-1 gracias a un polémico penalti en los instantes finales y en el segundo lo hicieron por 3-1.



De cara a esta cita el conjunto visitante llega con la baja por sanción de Unai Bustinza y las ausencias por lesión de Alexander Szymanowski, Diego Rolan, Guido Carrillo y Rubén Pérez. A esa lista podrían unirse Sabin Merino y José Manuel Arnáiz, quienes no completaron la última sesión previa al choque.



Por otro lado sí estaría el atacante marroquí Nabil El Zhar después de entrenar en el tramo final de la semana al superar una bronquitis que le impidió estar en el choque copero contra el Real Madrid. Lo mismo sucede con Ezequiel Muñoz y Michael Santos, pues trabajan con normalidad recién salidos de sendas pubalgias.







Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Suárez y Dembélé.



Leganés: Cuéllar; Nyom, Rodrigo Tarín, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Vesga, Recio, Óscar Rodríguez; En-Nesyri y Braithwaite.



Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité vasco)



Estadio: Camp Nou.