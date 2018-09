¡Más 'fair play' que Cristiano Ronaldo! Messi irá a la gala de The Best pese a no estar nominado

Barcelona, España.

Lionel Messi estará el próximo lunes en la gala The Best pese a no estar entre los tres finalistas que optan a ganar el premio. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric son los futbolistas que están nominados a llevarse el galardón.

La gala se celebrará el próximo lunes en Londres y Leo Messi acudirá acompañado por su esposa Antonella Roccuzzo. El futbolista argentino no está entre los tres finalistas para llevarse el premio The Best, pero el delantero del Barcelona hará acto de presencia.

El ’10’ del Barça sí que está entre los candidatos a aparecer en el once del año, lo que indica que Messi estará y por eso acude a la gala de The Best aunque no opte al premio de mejor jugador.

Antonella Roccuzzo acompañará a Messi en la gala del The Best.

Aún no se conoce los once elegidos para formar parte de la alineación ideal del último curso, pero todo apunta a que formará tridente con Cristiano y Salah.

MÁS 'FAIR PLAY' QUE CRISTIANO

Recientemente, se celebró la gala de la UEFA en la que se decidieron mediante sorteo la fase de grupos de la Champions League 2018-19, aunque también se repartieron los premios al mejor jugador de cada línea y al mejor futbolista europeo. Cristiano Ronaldo, en un feo gesto hacia sus ex compañeros, no acudió a la gala ya que tenía constancia de que el premio se lo llevaría Luka Modric.

Tras nueve años en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo no fue capaz de darles una muestra de apoyo a sus ex compañeros, sabiendo que uno de ellos se llevaría el premio y que él estaba nominado e invitado a la gala.