Burla de estadounidense a mexicano causa enfado en todo México

Nueva York, Estados Unidos

La selección de Estados Unidos venció 1-0 a México la noche del martes en amistoso internacional realizado en el Nissan Stadium en Tennessee.

Ambas selecciones le dieron la oportunidad a futbolistas jovénes y durante el partido se vivieron momentos de tensión, preciosamente cuando el defensor estadounmattidense Matt Miazga se burló de la estatura del talentoso mediocampista mexicano Diego Lainez por lo que la acción ha causado revuelo y malestar en México.

En el minuto 63 tras una falta del jugador azteca, ambos futbolistas discutieron, se pusieron caras a cara y el central norteamericano que milita en el Nantes de Francia hizo el gesto de que era más alto que él por lo que causó el enfado de los jugadores mexicanos.

De inmediato llegaron los jugadores del Tri Ángel Zaldívar y Edson Álvarez a defender a su compañero mientras el árbitro central trataba de apartar a los protagonistas de la acción.

"Lo que ustedes vieron es normal. Nos dimos un ligero encontronazo, es parte del juego. Es parte del juego mental. Nos metimos en su cabeza y se llevaron una tarjeta roja enseguida. Y después vieron lo que pasó: tomamos el control y ganamos el juego”, dijo porteriormente el defensor Miazga al hablar de lo ocurrido.

Y agregó: "Fue una pequeña broma, fue una pequeña broma. Pero sí, supongo que fue algo divertido si lo ves desde fuera”.

El jugador Diego Lainez también se refirió a la polémica tras el final del encuentro y señaló que eso quedó en el terreno de las acciones.

"No todos vamos a ser de la misma estatura. Unos somos más pequeños, otros son altísimos, otros son medianos. Pero, bueno, no pasa nada. Es algo totalmente del fútbol. A mí no me ofende de ninguna manera, él capaz está con su gente, no sé. Yo tranquilo. No se me hace una ofensa como tal”, dijo.