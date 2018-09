¡Motagua lo dejó en el hotel! Revelan cómo Edrick Menjívar fichó por Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Al menos ocho años han pasado desde que el arquero de Olimpia, Edrick Menjívar, llegó a la institución blanca. Sin embargo, hay una historia por contar detrás de ese momento que le ha cambiado la vida futbolística al isleño.

Su tío Marty Woods, reveló que estuvo cerca de jugar para Motagua en sus inicios, pero que el Olimpia apareció en un momento oportuno para llevárselo a sus filas.

Woods ha sido un familiar importante en la carrera de Menjívar, fue él quien lo llevó al Arsenal de la Liga de Ascenso en donde terminó destacando desde su primer encuentro.

"Cuando yo lo llevé al Arsenal tenía 17 años, en ese entonces no tenían portero y Edrick Menjívar jugó todo el campeonato", comentó.

De su primer juego recuerda que "fue en un partido contra el Social Sol. Ese día yo estaba nervioso cuando debutó porque no quería que cometiera un error, es claro que la gente me iba a voltear a ver para decirme -puta vos y ese jugador que trajiste- . Pero ese día se echó un partidazo, a partir de allí ese estadio se llenaba cuando jugaba Arsenal solo para ver a ese cipote de 17 años jugando".

Después de varias hazañas en los encuentros, el apellido Menjívar fue tomando protagonismo, y fue allí cuando apareció el Motagua.

"Después de eso la gente del Motagua lo vio, viajamos, pero estando en el hotel nadie le paraba bola, llegó Cocli Salgado (en ese entonces entrenador de reserva) lo convenció y se lo llevó para el Olimpia.

Y agrega que "Él iba para Motagua. Estaba en el hotel, pero mucho tardaron, Salgado se adelantó, le preguntó que si quería irse al Olimpia, así se dio todo".

La realidad es que después de ese pasaje amargo en el hotel de residencia, Marty se enteró que a su sobrino no le dieron oportunidad porque "en ese entonces había un portero que estaba jovencito, pero al parecer era familiar (hijo) de uno de los gerentes, entonces no querían llevar a Edrick Menjívar para no entorpecer su futuro".

Ante ello le consultamos si se trataba de Harold Fonseca y no vaciló en confirmar que "sí, era Harold Fonseca, ese mismo".

Años después la vida y el fútbol le ha sonreído a Menjívar. Después de su debut el 11 de noviembre de 2015 con el entrenador Héctor Vargas, aunque su tío desvela que "en algún momento me decía que quería salir a préstamo a otro equipo porque sabía que no iba a jugar. Yo le decía que esperara porque su turno iba a llegar".

Pero ahora funge como arquero titular (al menos en los encuentros de la Liga Nacional) en el esquema del entrenador Nahún Espinoza. Sucesos en donde queda denotado que los sueños se cumplen. Los signos de perseverancia dieron su fruto para el ´Superman´ de la "isla del encanto".