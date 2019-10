Lo que debes saber si deseas una mascota

San Pedro Sula, Honduras.

Antes de decidir si puedes hacerte responsable de un animalito, debes tomar en cuenta que cada animal tiene sus costumbres y necesidades



Así que antes de seleccionar a una mascota debes preguntarte ¿cuál será entonces el que mejor se adapta a tus costumbres y preferencias? Vale la pena que lo pienses bien, preguntes a tus amigos que tienen mascotas y al veterinario y leer en libros o en internet cómo hay que cuidarlos antes de traer uno a casa.

Aquí te detallamos algunas características que distinguen a cada especie.



Perro. Necesita salir. Hay que pasearlos varias veces al día. Los de gran tamaño y los más jóvenes necesitan más caminata que los pequeños y los viejos, pero a ninguno de ellos les gusta quedarse mucho tiempo solos en la casa.

También debes saber cuánto espacio tienes en tu casa para tu mascota.

Un perro grande no se va a sentir cómodo en un lugar pequeño. En esos casos puede ser más agradable para todos si adoptas un perro de tamaño mediano o pequeño.



Peces. No necesitan que los saquen a pasear ni sienten tanto quedarse solos, pero deben nadar en agua limpia, por ello hay que cuidar su acuario. Cada animal tiene sus necesidades especiales de alimentación.



Gato. Fíjate si puede salir solo por tu vecindario sin mayores peligros.

Una avenida muy transitada frente a tu casa no es lo más conveniente, y si vives en un edificio de apartamentos en un piso muy alto es posible que tampoco pueda salir por su cuenta. En esos casos, si hay largas horas en que no hay nadie más en la casa, puede ser mejor tener dos gatos en lugar de uno.

Asimismo, debes tomar una decisión en conjunto con tus padres, pues tener un animal en casa representa también un gasto: hay que comprarle alimento, llevarlo a vacunar al veterinario, regalarle un juguete o una correa de paseo, y deben ponerse de acuerdo porque van a tener que ayudarse unos a otros con el cuidado de la mascota que elijan.