Zoológico de Nicaragua recibe a su primer hipopótamo

Masaya, Nicaragua.



El zoológico de Nicaragua tiene desde esta semana un nuevo inquilino: Fátima, una hipopótamo de casi tres años.



Con más de 450 kg, Fátima fue donada al zoológico por un particular que, con documentos en mano, dijo que se la habían regalado pero aparentemente no tenía condiciones para cuidarla en casa.



El veterinario y presidente de la Fundación del Zoológico, Eduardo Sacasa, no reveló la identidad del donante pero aseguró que correrá con todos los gastos del animal.



"Por primera vez en la historia de Nicaragua, en el zoológico y en Nicaragua, hay un hipopótamo. Es un animal que poquísima gente lo conoce solo que en la televisión", dijo Eduardo Sacasa, veterinario.



Los hipopótamos, que pueden llegar a pesar 1,800 kilos, son uno de los animales más grandes del mundo después del elefante y la ballena.



Son originarios de África, mientras que en América Latina se crían sólo en cautiverio.



Fátima es el único ejemplar de esta especie que integra la exótica fauna del zoológico de Nicaragua, un pequeño centro de protección y rescate de más de 900 animales, muchos en vías de extinción. Texto, foto y video de AFP.