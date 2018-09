Regresa 'Avatar: la Leyenda de Aang'

Redacción.



Netflix se encuentra desarrollando una serie live action de la animación Avatar: la Leyenda de Aang, reportó Entertainment Weekly. Michael DiMartino y Bryan Konietzko, creadores de la caricatura, serán los showrunners y productores ejecutivos del proyecto, el cual comenzará grabaciones en 2019.



La trama se centra en un mundo fantástico en el que varios individuos tienen la capacidad de controlar los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire, y entre ellos se encuentra el Avatar, el único ser capaz de controlarlos todos a voluntad.



La figura del Avatar reencarna en un nuevo cuerpo después de cada ciclo de vida, y el último de ellos, Aang, desapareció por misteriosas razones, lo que dio pie a que la nación del fuego se alzara para controlar el mundo.



Luego de 100 años, dos jóvenes de la tribu del agua logran encontrar a Aang encerrado en un iceberg, y tras liberarlo, lo ayudan en su intento por aprender a controlar todos los elementos para liberar a la gente de la dictadura del señor del fuego.



Desde la emisión de la tercera y última temporada de la serie animada, que terminó en 2014, Konietzko y DiMartino han contado historias alternas, desarrolladas en cómics y en una serie spin off: La Leyenda de Korra.



La caricatura ya tuvo una adaptación live action de la mano del cineasta M. Night Shyamalan, la cual fue mal recibida entre los fanáticos y criticada por medios especializados.



"Estamos encantados con la oportunidad de dirigir esta adaptación live action de Avatar... No podemos esperar para realizar el mundo de Aang cinematográficamente como siempre lo habíamos imaginado, y con un elenco culturalmente apropiado, no blanqueado", dijeron Konietzko y DiMartino.



"Netflix está totalmente decidido a manifestar nuestra visión para este recuento, y estamos increíblemente agradecidos de asociarnos con ellos".



Melissa Cobb, vice presidenta de contenidos para niños y familia de Netflix, dijo que se encuentran encantados de apoyar la visión y creación de Konietzko y DiMartino, y que esperan honrar su trabajo con la producción.



Hasta el momento se desconoce más información sobre un posible elenco así como la fecha de estreno de la serie.