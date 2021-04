Conmovedora historia viral: Tomás Blanch, el niño de 11 años que quiere ser un gran "youtuber"

Chile

La historia de Tomás Blanch, un niño chileno de 11 años, se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales. Tiene problemas de movilidad en una de sus manos y de visibilidad en su ojo derecho. "Tomii 11", como se hace llamar en Youtube sueña con destacar en esa red social.

Blanch abrió su canal en Youtube el pasado 19 de marzo y desde entonces ha publicado cerca de 15 videos donde cuenta sobre algunos aspectos de su vida y varios de sus sueños por cumplir y lo hace con un buen sentido del humor.

La historia conmovió aún más cuando el 29 de marzo Tomás publicó un video en donde agradecía a 35 suscriptores por seguirlo en su canal de Youtube.

El pequeño, según varios medios locales, padece de un tumor cerebral, pero tal aseveración no ha sido confirmada por su familia. En palabras del mismo Tomás, asegura que tiene problemas de visión en un ojo y "solo puede usar una mano". No obstante, sus dolencias no le han impedido incursionar como youtuber.

Con ayuda de grupos de "gamers" y lo viral que se volvió la historia en distintas redes sociales, "Tomii 11" ha logrado ya 3.25 millones de suscriptores en Youtube y sus videos ya sobrepasan las 300,000 vistas.

El niño de 11 años celebró entusiasta con varios de sus familiares y con video incluído el poder lograr llegar al millón de suscriptores en tan solo pocas horas, una meta que pocos en esa plataforma pueden presumir.

Famosos youtubers españoles como Auron Play y El Rubius han reaccionado a varios de los videos publicados por Tomii 11, logrando que el pequeño sume suscriptores en Youtube.

Canal de Youtube de Tomás Blanch: Tomii 11