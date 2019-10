Dance Monkey, Tu Sicaria y Sailor Moon, las canciones virales del momento

Redacción.

Sonidos extraños, letras básicas así son las canciones que se viralizan en la segunda mitad de 2019, aquí les dejamos una probada de esos "éxitos" que son el soundtrack de los memes en Facebook:

Tones and I - Dance Monkey

"Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I, I like your style. You, you make me, make me, make me wanna cry" este es el estribillo más pegajoso de la canción Dance Monkey que corresponde a la australiana Tones and I (Toni Watson), la canción está rompiendo todos los records en Europa y Asia, además ya es un boom de reproducciones en Youtube.





Ms Nina - Tu Sicaria

La canción fue lanzada en 2017, pero su éxito viral se da unos días después de aparecer en la serie Élite 2, acompañando al personaje de la "narco barbie".

Tu sicaria es un éxito viral en las redes sociales, es tan pegadiza que sin querer empiezas a cantarla.





Yuranis León - Sailor Moon

Yuranis León, la mujer que está de moda en Colombia luego que su versión de la canción Sailor Moon se viralizara por redes sociales, alcanzando 4,5 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube en una semana.

La canción está hasta en la sopa pero es considerada la peor canción de 2019.





Extra: Dayvi · Víctor Cárdenas · Kelly Ruiz - Baila Conmigo

El fenómeno musical “Baila Conmigo” tiene millones de reproducciones alrededor del mundo, un remix por parte del artista Diamante y 68 veces Platino Willy William y su elección como canción oficial del F.C. Barcelona son tan solo algunos de los éxitos que el tema de Dayvi, Víctor Cárdenas y Kelly Ruiz ha obtenido a unos pocos meses de su lanzamiento.