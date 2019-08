Viral: Perro arriesga su vida para salvar a cachorro de morir ahogado

Redacción.

Un video viral está probando en las redes sociales que la bondad de los perros puede ser increíble y hasta mayor que la de ciertos seres humanos. Y es que un perro arriesgó su propia vida con tal de salvar a un cachorro de morir ahogado.

El video que es viral fue grabado en China y muestra el momento exacto en que un can se percata de que otro cachorro estaba muy asustado tras quedarse varado en un bote. Al parecer el cachorro no podía nadar y no se atrevía a saltar del bote.

El perro de inmediato tomó las riendas de la situación y decidió arriesgar su propia vida, meterse al agua para jalar la cuerda del bote con sus dientes y arrastrarlo hasta tierra firme. El asustado cachorro abandonó el bote de inmediato y quedó a salvo.

El video viral ya fue visto por miles de personas en Facebook y YouTube, la mayoría de comentarios hacen realce de la bondad y lealtad del perro hacia el cachorrito.