Honduras
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Se abrieron las urnas en centro de votación República de Guatemala, Torocagua
Honduras celebrará elecciones generales el domingo 30 de noviembre de 2025.
Redacción La Prensa
30 de noviembre de 2025 a las 07:11
Redacción La Prensa
Últimos Videos
Honduras
Abren centros electorales en Santa Rosa de Copán
Redacción La Prensa
Honduras
Así se desarrolla el proceso en la mesa 09472 en el centro de votación República de Guatemala, Torocagua
Redacción La Prensa
Honduras
Largas filas y gran afluencia: Santa Ana arranca la jornada electoral con masiva participación
Redacción La Prensa
Honduras
Juan Carlos Galindo observador internacional dice que estarán viendo como avanza el proceso.
Redacción La Prensa
Honduras
Fiesta electoral en el Instituto San Vicente de Paúl de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Mensaje Ana Paola Hall Consejera Presidenta del CNE
Redacción La Prensa
Honduras
Declaraciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, aseguró que todo el material electoral está en los centros de votación.
Redacción La Prensa
Honduras
Centro educativo La Salle en San Pedro Sula, desde las las 7:00 am abrieron las urnas
Redacción La Prensa
Honduras
Mensaje de Marlon Ochoa, consejero CNE
Redacción La Prensa
Honduras
Con normalidad se abren las urnas en La Ceiba
Redacción La Prensa
Honduras
El Monseñor José Vicente Nácher es la primera persona en llegar a la Nashville School en la colonia Lara a ejercer el sufragio.
Redacción La Prensa
Honduras
Centro de votación República de Guatemala esperando a que se abra las urnas.
Redacción La Prensa