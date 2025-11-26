Elecciones Honduras
Honduras
Roosevelt Hernández promete elecciones seguras ante delegados internacionales
Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró que este domingo 30 de noviembre se celebrarán elecciones generales bajo condiciones de seguridad y transparencia.
Redacción La Prensa
26 de noviembre de 2025 a las 16:11
Redacción La Prensa
