Inicio
Multimedia
Videos
Honduras
Mujer denuncia presunto robo de voto en San Pedro Sula
Una ciudadana hondureña denunció este 30 de noviembre a través de sus redes sociales el supuesto robo de su voto en un centro de votación de San Pedro Sula, pese a no haber ejercido aún el sufragio.
Redacción La Prensa
seguir +
30 de noviembre de 2025 a las 16:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Escuela Esteban Mendoza de la colonia Modelo, hay largas filas personas
Redacción La Prensa
Honduras
Pobladores de Dos Caminos se apresuran a las urnas antes de que finalice el proceso electoral
Redacción La Prensa
Honduras
Pobladores de Villanueva desean cambios verdaderos para su municipio
Redacción La Prensa
Honduras
Representantes de los partidos políticos expresan sus deseos para Villanueva, Cortés
Redacción La Prensa
Honduras
No paran de llegar votantes al Primero de Mayo
Redacción La Prensa
Honduras
Junior Burbara ejerce el sufragio en el instituo San Vicente de Paul
Redacción La Prensa
Honduras
Con normalidad votan ciudadanos del centro de votación República de Francia, en la colonia San Francisco, en Comayagüela.
Redacción La Prensa
Honduras
En la escuela Estado de Israel, de la colonia Flor del Campo número 1 de la capital, cientos de personas siguen haciendo fila para votar
Redacción La Prensa
Elecciones Honduras 2025
Cossette López encara a militar: "Es violación a los derechos humanos"
Redacción La Prensa
Honduras
Mujer se va a los golpes debido a que un miembro de la mesa tenía una credencial que no les pareció
Redacción La Prensa
Honduras
Centro Básico Doctor Presentación Centeno de Gracias, Lempira A esta hora se observa poca afluencia de votante
Redacción La Prensa
Honduras
Hondureños en Estados Unidos reportan irregularidades a la hora de ejercer el sufragio
Redacción La Prensa