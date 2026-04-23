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La Ceiba corona a sus nuevas reinas del Carnaval Internacional de la Amistad 202

La ciudad de La Ceiba celebró la elección de las nuevas soberanas de la Feria Isidra y Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026, en medio de un ambiente lleno de alegría, cultura y tradición.

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