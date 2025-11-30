  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Jefe regional de la policía Rolando Ponce Canales habla sobre la seguridad que brinda la institución en las elecciones generales

Jefatura de Valle de Sula reporta pequeñas incidencias al mediodía en el valle de Sula: altercados verbales, empujones y la detención de un policía municipal.

Últimos Videos