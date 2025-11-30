Elecciones Honduras
Indulto de JOH
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Declaraciones del pastor Misael Argeñal, del Ministerio La Cosecha, sobre las elecciones generales.
Tras una hora de espera ejerció el sufragio. Llamó a la población a salir de sus casas para votar. Dijo que anoche hubo un encuentro de la congregación donde se clamó por las nuevas autoridades.
Redacción La Prensa
seguir +
30 de noviembre de 2025 a las 08:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Desde el centro Básico José María Medina de Santa Rosa de Copán
Redacción La Prensa
Honduras
El departamento de Yoro registra incidentes con lectores biométricos y falta de urnas.
Redacción La Prensa
Honduras
Desde el Jardín de niños Federico Canales Santa Rosa de Copán
Redacción La Prensa
Honduras
El dirigente liberal, José Luis Moncada, invita a los ciudadanos a que acudan a las urnas y que no se dejen influenciar por comentarios del exterior
Redacción La Prensa
Honduras
Consejera Cossette López ejerce el sufragio en el instituto José Cecilio del Valle
Redacción La Prensa
Honduras
Abren centros electorales en Santa Rosa de Copán
Redacción La Prensa
Honduras
Así se desarrolla el proceso en la mesa 09472 en el centro de votación República de Guatemala, Torocagua
Redacción La Prensa
Honduras
Se abrieron las urnas en centro de votación República de Guatemala, Torocagua
Redacción La Prensa
Honduras
Largas filas y gran afluencia: Santa Ana arranca la jornada electoral con masiva participación
Redacción La Prensa
Honduras
Juan Carlos Galindo observador internacional dice que estarán viendo como avanza el proceso.
Redacción La Prensa
Honduras
Fiesta electoral en el Instituto San Vicente de Paúl de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Mensaje Ana Paola Hall Consejera Presidenta del CNE
Redacción La Prensa