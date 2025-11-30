  1. Inicio
Declaraciones del pastor Misael Argeñal, del Ministerio La Cosecha, sobre las elecciones generales.

Tras una hora de espera ejerció el sufragio. Llamó a la población a salir de sus casas para votar. Dijo que anoche hubo un encuentro de la congregación donde se clamó por las nuevas autoridades.

