CNE sostiene reunión clave con observadores de la OEA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo este miércoles 26 de noviembre una reunión con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), como parte de los preparativos finales para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

