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Capturan en Madrid a hondureño acusado de quitarle la vida a dos guardias en SPS

Según informó este jueves la Policía de Madrid, el arrestado fue localizado en una vivienda del distrito madrileño de Puente de Vallecas, y se enfrenta a 25 años de prisión por los hechos

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