Ambiente Instituto Jesús Milla Selva
Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar en esta jornada democrática.
Redacción La Prensa
seguir +
30 de noviembre de 2025 a las 13:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
“Es una cachimbeada perra”, Salvador Nasralla advierte sobre resultados
Redacción La Prensa
Honduras
Maestra Liliam Amaya de la República de Nicaragua en Miraflores denunció que integrantes de Libre dañaron una puerta en horas de la mañana
Redacción La Prensa
Honduras
Locura en El Progreso, Yoro por llegada del presidenciable Salvador Nasralla
Redacción La Prensa
Honduras
Masiva votación en la Universidad Autónoma del Valle de Sula en SPS
Redacción La Prensa
Honduras
Hondureños en Estados Unidos reportan irregularidades a la hora de ejercer el sufragio
Redacción La Prensa
Honduras
Jefe regional de la policía Rolando Ponce Canales habla sobre la seguridad que brinda la institución en las elecciones generales
Redacción La Prensa
Honduras
Tony Garcias exvicecanciller de la República se lamentó que las filas están lentas debido a las fallas del sistema biométrico
Redacción La Prensa
Honduras
Observador Lester Ramírez destaca apertura normal de centros electorales en el país
Redacción La Prensa
Honduras
Eduardo Diaz candidato alcalde de El Progreso Yoro, partido Libre
Redacción La Prensa
Honduras
Afueras del Dionisio de Herrera, así se ve el panorama electoral
Redacción La Prensa
Honduras
El diputado nacionalista Marco Midence llama a seguir votando en paz
Redacción La Prensa
Honduras
Alcalde Roberto Contreras supervisa los centros de votacion en San Pedro Sula
Redacción La Prensa