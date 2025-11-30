  1. Inicio
Ambiente en el Instituto Héctor Pineda Ugarte en la colonia Hato de Enmedio

Los hondureños tendrán que escoger entre Rixi Moncada, abogada y exministra de Defensa cercana al gobierno de Xiomara Castro, quien lidera el Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, figura mediática, exdesignado presidencial y candidato del Partido Liberal; Nasry (Tito) Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y aspirante del Partido Nacional; además de Nelson Ávila, por el Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD).

