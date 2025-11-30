Elecciones Honduras
Fallas del biométrico
Multimedia
Videos
Honduras
Afueras del Dionisio de Herrera, así se ve el panorama electoral
Este 30 de noviembre, 6.5 millones de hondureños están llamados a las urnas para elegir entre cuatro candidatos al próximo presidente de la República
Redacción La Prensa
30 de noviembre de 2025 a las 11:11
Redacción La Prensa
Honduras
El diputado nacionalista Marco Midence llama a seguir votando en paz
Redacción La Prensa
Honduras
Alcalde Roberto Contreras supervisa los centros de votacion en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Ambiente desde la Escuela Juan J. Castro de Campamento, Olancho
Redacción La Prensa
Honduras
“¡Que haga fila!”: con abucheos recibieron a Redondo
Redacción La Prensa
Honduras
Roberto Contreras golpea los portones de centro de votación por no abrir a los votantes
Redacción La Prensa
Honduras
Carlos Eduardo Reina, candidato a diputado de Libre, asegura que Rixi ganará y que Donald J Trump le hizo un favor al oficialismo
Redacción La Prensa
Honduras
Presidente de la Cámara de Comercio llega a la Escuela Dionisio de Herrera para ejercer el sufragio
Redacción La Prensa
Honduras
Desde el centro Básico José María Medina de Santa Rosa de Copán
Redacción La Prensa
Honduras
El departamento de Yoro registra incidentes con lectores biométricos y falta de urnas.
Redacción La Prensa
Honduras
Desde el Jardín de niños Federico Canales Santa Rosa de Copán
Redacción La Prensa
Honduras
Declaraciones del pastor Misael Argeñal, del Ministerio La Cosecha, sobre las elecciones generales.
Redacción La Prensa
Honduras
El dirigente liberal, José Luis Moncada, invita a los ciudadanos a que acudan a las urnas y que no se dejen influenciar por comentarios del exterior
Redacción La Prensa