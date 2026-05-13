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Vacuna contra el VPH el escudo que puede prevenir varios tipos de cáncer

El Dr. Carlos Santos, especialista en ginecología, explica quiénes deben aplicarse la vacuna, a qué edad es recomendable y por qué su prevención puede salvar vidas.

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