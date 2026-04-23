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"Fueron cinco años en los que el niño no decía ni una palabra": La impresionante evolución de Asaf José, más allá del Espectro Autista y sus sueños de ser ingeniero

En abril se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, por lo que la historia de Lovely Granados y su hijo Asaf José es una verdadera inspiración y evidencia de fe, perseverancia y amor infinito.

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