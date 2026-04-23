Guerra Israel - Irán
Presupuesto General 2026
Maratón La Prensa
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Guía Médica
"Fueron cinco años en los que el niño no decía ni una palabra": La impresionante evolución de Asaf José, más allá del Espectro Autista y sus sueños de ser ingeniero
En abril se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, por lo que la historia de Lovely Granados y su hijo Asaf José es una verdadera inspiración y evidencia de fe, perseverancia y amor infinito.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 14:04
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Guía Médica
Prevención de ETS: claves para cuidar tu salud íntima
Redacción La Prensa
Guía Médica
Mitos sobre nutrición que podrían estar afectando su salud
Redacción La Prensa
Guía Médica
Hábitos para mejorar la calidad de vida con enfermedades crónicas
Redacción La Prensa