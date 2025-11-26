  1. Inicio
Platense se impone y complica al Olancho FC en la recta final

Platense logró un triunfo importante frente al Olancho FC en la jornada 20 del Apertura 2025, sumando puntos clave que lo mete a la zona de clasificación.

