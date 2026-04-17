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Facundo Queiroz sintió temor por los disparos en la pelea de barras Motagua-Olimpia

El jugador se está replanteando si es seguro que sus familiares sigan asistiendo a los partidos. Reveló el susto que sintió cuando estaba dentro del camerino y escuchó las detonaciones de arma de fuego en las afueras del estadio.

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