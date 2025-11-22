  1. Inicio
Erick Puerto dedica los 4 goles a su mamá y habla de la Selección de Honduras

El delantero del Platense marcó un póker para el triunfo de visita 1-4 contra el CD Choloma en la jornada 18 del Torneo Apertura 2025. Así reaccionó Erick Puerto ante los medios.

