Deportes
Barcelona sella su pase a octavos tras una contundente victoria ante Copenhague
Barcelona firmó una actuación sólida y contundente ante el Copenhague, al que superó con claridad para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Champions League.
Redacción La Prensa
Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 16:01
Redacción La Prensa
Últimos Videos
Deportes
Benfica firma épica remontada y manda al Real Madrid a playoffs
Redacción La Prensa
Deportes
Mayron Flores confiesa su mayor arrepentimiento y promete revancha con Leones
Redacción La Prensa
Deportes
Queiroz advierte previo al Olimpia-América: "Nosotros en casa nos hacemos fuertes"
Redacción La Prensa
Deportes
Agustín Mulet se pronuncia sobre el duelo ante el América y lanza mensaje
Redacción La Prensa
Deportes
Director deportivo de Alajuelense confiesa por qué no ficharon a Jorge Álvarez
Redacción La Prensa
Deportes
Edwin Rodríguez arremete contra la prensa de Costa Rica
Redacción La Prensa
Deportes
Eduardo Espinel responde al interés de Alajuelense por Jorge Álvarez
Redacción La Prensa
Deportes
Olimpia debuta con triunfo en el Torneo Clausura 2026
Redacción La Prensa
Deportes
Barcelona derrotó al Real Oviedo y se mantiene en la cima de LaLiga
Redacción La Prensa
Deportes
UPNFM amarga a Marathón y le saca empate in extremis en su debut
Redacción La Prensa
Deportes
Platense y Victoria igualan en su debut y se reparten los puntos
Redacción La Prensa
Deportes
Keyrol Figueroa continúa brillando con el Liverpool Sub-21 en la Premier League 2
Redacción La Prensa