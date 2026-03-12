Ofensiva militar contra Irán
¿Festín de plazas? Educación repartió acuerdos en bastiones de Libre
Durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, la Secretaría de Educación repartió acuerdos de forma masiva en territorios donde Libertad y Refundación (Libre) concentró poder político, sindical o institucional.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 09:03
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
