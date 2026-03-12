  1. Inicio
¿Festín de plazas? Educación repartió acuerdos en bastiones de Libre

Durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, la Secretaría de Educación repartió acuerdos de forma masiva en territorios donde Libertad y Refundación (Libre) concentró poder político, sindical o institucional.

