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¿Diagnósticos sin sangre? Exministro alerta sobre supuesta estafa médica

El doctor José Manuel Matheu, exministro de Salud de Honduras, calificó como una "farsa o estafa" un esquema clínico que utiliza dispositivos de resonancia cuántica para emitir diagnósticos médicos sin pruebas de sangre.

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