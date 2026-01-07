Elecciones Honduras
Nicolás Maduro
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Baja la participación en las elecciones de 2025: 8.4 puntos menos
En 2021 votó el 68.58% de los electores, mientras que en 2025 ese porcentaje descendió a 60.19%, según cálculos. Este es uno de los procesos con un bajo nivel de participación
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 18:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Olimpia- Marathón: La amistad los une, pero la final los pone a prueba
Redacción La Prensa
Deportes
Roger Rojas analiza las claves de la Gran Final Olimpia vs Marathón
Redacción La Prensa
Videos
Autoridades advierten sobre extorsiones con DNI falsos y billeteras electrónicas
Redacción La Prensa
Deportes
Barcelona humilla al Athletic Club y está en la final de Supercopa de España
Redacción La Prensa
Sucesos
“Solo quiero verla”: el clamor del padre de joven hallada sin vida en Puerto Cortés
Redacción La Prensa
Honduras
Silencio de Libre ante la propuesta de transición de 20 días entre gobiernos
Redacción La Prensa
Mundo
Los hijos de Nicolás Maduro: perfiles públicos y presencia mediática
Redacción La Prensa
Sucesos
Autoridades identifican a ayudante de bus asesinado en barrio Barandillas
Redacción La Prensa
Mundo
Detienen a hondureño por homicidio ocurrido tras una fiesta en Estados Unidos
Redacción La Prensa
Mundo
Agujeros, vidrio y polvo, las marcas del ataque de EE.UU. en Caracas 72 horas después
Redacción La Prensa
Deportes
"Tuky" Bendaña advierte a Olimpia y hace una queja: "Marathón lo va a lograr"
Redacción La Prensa
Sucesos
Así se originó el incendio que devastó el mercado Medina, según Bomberos
Redacción La Prensa