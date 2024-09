Verificación al primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris

Sin embargo, tanto PolitiFact como el New York Times han desmentido esta afirmación, señalando que muchos juristas presentaron escritos ante la Corte Suprema solicitando que no se revocara la protección federal al aborto debido a las graves consecuencias que podría conllevar.

En Minnesota, donde Tim Walz es gobernador, el aborto es legal en cualquier momento del embarazo, pero esto no significa que se practiquen abortos en etapas avanzadas de forma habitual. Según el New York Times, de los 12,175 abortos realizados en 2022 (los últimos datos disponibles), solo dos ocurrieron entre las semanas 25 y 30, y ninguno a partir de la trigésima semana de gestación.

El expresidente Donald Trump afirmó que en Springfield, Ohio, los migrantes provenientes de Haití “se están comiendo a las mascotas” de los residentes. No obstante, esta acusación es falsa.

Tanto el Washington Post como PolitiFact han verificado que las autoridades locales desmintieron estas afirmaciones y aseguraron no tener pruebas de incidentes de este tipo.

Durante el debate, Trump también aseguró que la delincuencia en países como Venezuela ha disminuido porque se liberó a los presos para enviarlos a Estados Unidos y que estos voten por Kamala Harris.

El candidato republicano sostiene que los demócratas intentan que los inmigrantes ilegales voten a favor de Kamala Harris.

Pero es falso, PolitiFact y el New York Times señalan que no hay evidencia que respalde ninguna de estas afirmaciones. Además, el diario neoyorquino aclara que los casos de votantes no ciudadanos son extremadamente raros, y los de personas indocumentadas aún más, lo que significa que no tienen el poder de influir en los resultados electorales.