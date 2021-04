Reino Unido estudia introducir la libra esterlina digital  

Londres, Inglaterra.

El Gobierno británico y el Banco de Inglaterra anunciaron este lunes que estudiarán la posibilidad de introducir una moneda digital en el Reino Unido, denominada como la libra esterlina, que no sustituiría sino que "complementaría" el dinero en efectivo.



En un discurso durante la Semana de FinTech (tecnología financiera), el ministro de Economía, Rishi Sunak, anunció la creación de una unidad entre el Tesoro y la institución bancaria "para coordinar un trabajo de exploración sobre una posible divisa digital del banco central".



En un comunicado, el Banco de Inglaterra, gobernado por Andrew Bailey, indica a su vez que se abrirá un periodo de consulta pública a fin de determinar "los beneficios, riesgos y cuestiones prácticas" de impulsar esa "divisa digital del banco central" (CBDC, en inglés).

"La CBDC sería una nueva forma de dinero digital emitido por el Banco de Inglaterra para ser usado por los hogares y los negocios", explica el banco en su nota.



"Coexistiría con el dinero en metálico y los depósitos, no los sustituiría", añade.



La institución bancaria, fundada en 1694, señala que, si bien todavía "no se ha decidido" si el Reino Unido tendrá una divisa digital, la unidad de trabajo examinará, entre otras cosas, su posible diseño y condiciones de empleo.



Presidirán conjuntamente la unidad, que supervisará también iniciativas similares a nivel internacional, el subgobernador para estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, Jon Cunliffe, y la directora general de servicios financieros del departamento del Tesoro del Gobierno británico, Katharine Braddick.



Los bancos centrales de muchos países estudian actualmente llegar a emitir dinero digital, en parte para facilitar las transacciones financieras en plataformas tecnológicas, pero de momento solo el yuán digital chino está en fase de pruebas.



La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo recientemente que el BCE podría tener una moneda digital "en los próximos cuatro años".



El pasado miércoles, el BCE indicó ante el Parlamento europeo que en los próximos meses decidirá si inicia una "fase de investigación formal" sobre el euro digital, que duraría dos años y en la que se analizarían las posibles opciones de diseño y condiciones de uso.



Una vez finalizada esa fase, el BCE se pronunciaría sobre el diseño y la conveniencia de aplicar los requisitos decididos a los usuarios, etapa que duraría "varios años". Solo al final de esta, el banco central de la eurozona determinaría finalmente si lanza o no el euro digital.