Facebook creará aplicación que paga a los usuarios por sus datos

San Francisco, California.



Facebook anunció este miércoles la creación de una nueva aplicación que paga dinero a los usuarios a cambio de acceder a sus datos, después de que en enero la empresa se viese obligada a cerrar otro servicio que hacía esa misma función al desatarse una polémica por su uso por parte de menores de edad.



Así, solo cuatro meses después de retirar del mercado "Facebook Research", la empresa que dirige Mark Zuckerberg anunció un nuevo producto con el mismo objetivo: compilar información sobre las características de los usuarios y qué tipo de actividades llevan a cabo en sus teléfonos móviles.



La nueva aplicación, que se llamará "Study from Facebook" (Estudio de Facebook) es, como su predecesora, voluntaria, y la compañía pagará dinero a los usuarios para incentivar su participación, aunque no especificó qué cantidad.





El servicio anterior, "Facebook Research", se vio envuelto en polémica a principios de este año cuando la prensa especializada publicó que la red social estaba promoviendo esa herramienta entre menores de edad y pagándoles alrededor de 20 dólares a cambio de acceder a prácticamente toda su actividad en el móvil.

Estos son los datos que rastreará



Por ello, la empresa de Menlo Park (California, EE.UU.) puso esta vez especial énfasis en que en "Study from Facebook" solo podrán participar usuarios de 18 años o más y que todos los participantes podrán abandonar el estudio "en cualquier momento".



La compañía también restringió el tipo de información a la que accederá: qué aplicaciones se ha descargado el usuario, cuánto tiempo pasa en cada una de ellas, el país de origen del internauta, su modelo de teléfono, el tipo de conexión a internet y el nombre de las actividades que se realicen dentro de cada aplicación.



La anterior versión de este servicio también fue criticada públicamente por Apple, que llegó a retirar una licencia de los teléfonos iPhone a Facebook, por lo que "Study from Facebook" estará disponible únicamente para sistemas operativos Android.



Según la compañía, a los usuarios se les recordará periódicamente qué tipo de información se les está rastreando y para qué es usada, y aseguró que no tendrá acceso a datos como contenidos específicos que se visiten en la red, mensajes privados ni contraseñas.



Los primeros países en los que la nueva aplicación de Facebook estará disponible son Estados Unidos e India y los internautas sólo podrán participar en el programa si mientras usan su teléfono les aparece un anuncio de "Study from Facebook" y hacen clic en él.



La empresa que cofundó Zuckerberg se ha visto envuelta durante los últimos meses en multitud de escándalos relacionados con la privacidad y su gestión de los datos de los usuarios, lo que ha su vez la ha situado en el foco de Gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo. EFE