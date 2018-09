Samsung arreglará un detalle controversial del Galaxy Note 9

Redacción

Samsung ha escuchado las quejas de los usuarios y se dispone a corregir un detalle controversial de sus teléfonos inteligentes más nuevos, particularmente el Galaxy Note 9.

Se trata del botón dedicado para el asistente virtual Bixby, que lo invoca a la más mínima presión y es algo que le resulta molesto a algunos usuarios que no están precisamente emocionados con él, e incluso preferirían usar al Assitant de Google.

Sin embargo, de acuerdo con una información aparecida en la cuenta de Twitter de la división alemana de Samsung, la capacidad de inhabilitar el botón de Bixby será incluido en una próxima actualización que debería llegar a los usuarios “antes de que acabe el mes de septiembre”, según reporte del sitio especializado SamMobile.

Este sitio sugiere que Samsung no incluyó desde un principio esta función para obligar a los usuarios a probar a Bixby, cosa que no todos harían si pudieran evitarlo, pues alegan que este asistente no ofrece las mismas funciones que Assistant y por tanto, no habrían perdido tiempo en inhabilitar Bixby a favor del asistente de Google.

De acuerdo con SamMobile, algunos usuarios de los nuevos dispositivos han expresado la opinión de que Samsung debería dejarlos escoger cuál asistente utilizar. Más aún, les gustaría poder llamar cualquier aplicación con este botón.

En todo caso, al menos con el este reciente anuncio, pueden esperar que Bixby ya no estará activo todo el tiempo.