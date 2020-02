Sospechoso de ultimar a su madre intentaba lanzarse desde puente

Redacción.

“Les suplico que no me vayan soltar, porque si lo hacen, me voy a suicidar”, esas fueron las palabras que dijo Rony David Mejía a los agentes policiales cuando ya estaba detenido en la posta policial en Chamelecón.



Según las indagaciones, Mejía es el principal sospechoso de haber asesinado y enterrado a su madre Nidia Aidé Martínez (de 58 años), quien fue encontrada en el patio de su casa el lunes pasado, por sus familiares.



De acuerdo con información brindada por la Policía, a las 9:30 pm del sábado el requerido estaba intentando tirarse del puente que está sobre el río Chamelecón cuando varios vecinos, al ver lo que ocurría llamaron a unos pastores del sector, quienes le suplicaron que no se tirara.

Según el relato, mientras los líderes religiosos trataban de convencerlo, el joven les confesó que quería suicidarse porque había matado a su madre, pero a pesar de la confesión, los pastores lo convencieron y posteriormente lo trasladaron hacia las instalaciones policiales en Chamelecón.



Una vez en el lugar, Rony David Mejía también confesó a las autoridades que él es el autor del crimen contra su madre y advirtió que si no lo detenían él se iba a quitar la vida.



Las autoridades llamaron a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, quienes de inmediato dieron la orden a un equipo de la Agencia Técnica de Investigación (Atic) para que trasladaran al requerido hacia las instalaciones del Ministerio Público para seguir con el debido proceso de ley.



Hasta ayer no había una orden de captura contra Mejía, porque las indagaciones realizadas por la Atic no habían arrojado pistas contundentes que lo acusaran directamente.



De acuerdo con las investigaciones preliminares, familiares le informaron a la Policía que Mejía era el principal sospechoso por el asesinato de Nidia Martínez, ya que después del hecho ocurrido el jueves 30 de enero, no volvió a llegar a la casa ubicada en el barrio Suyapa de Villanueva, Cortés.



Desde ese día, los parientes de la víctima iniciaron la búsqueda de Nidia Martínez y fue hasta el lunes 3 de febrero que uno de los hijos sintió un mal olor en el patio trasero de su casa, por lo que de inmediato consiguió una pala para remover una tierra que estaba suelta en una esquina del muro trasero.



Minutos más tarde, el joven encontró parte del cuerpo por lo que decidió notificar a las autoridades forenses para que realizaran el levantamiento.