Hermano de magistrado de la Corte fue citado al lugar donde lo mataron

San Pedro Sula, Honduras

Afuera de su carro encontraron ultimado a balazos al hermano de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la aldea El Progreso, municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara.

Jorge Salvador Serrano Villanueva (de 50 años) era hermano del magistrado de la Corte Jorge Abilio Serrano Villanueva.

El ingeniero agrónomo Jorge Salvador Serrano murió el lunes.

En la relación de hechos dada a conocer por la Policía se establece que a las 3:30 pm del lunes fueron informados mediante una denuncia al teléfono 911 del cadáver de un hombre en la referida aldea, en el lugar adonde termina la carretera pavimentada camino al municipio de San Luis, Santa Bárbara.

Al llegar al sitio, unos patrulleros confirmaron que había un cadáver de un hombre afuera del carro en el que se transportaba, a unos tres metros del automotor Toyota Hilux gris, placas HAH 8668, por lo que avisaron de inmediato a las autoridades competentes para que levantaran el cuerpo.

Al hacer el reconocimiento del cadáver a las 8:30 pm del lunes constataron que el victimado respondía al nombre de Jorge Salvador Serrano Villanueva. La Policía informó que, según versión de los vecinos, en horas de la tarde del lunes escucharon varios disparos en dirección del desvío de la aldea El Progreso, por lo que se alertaron y fueron a verificar qué era lo que sucedía en dicho lugar. Los moradores indicaron que miraron que una camioneta blanca salió a alta velocidad.

El vocero de la Policía, Marlon Miranda, dijo que las averiguaciones indican que a Serrano lo citaron al lugar adonde lo mataron.

Indicó que ya tienen identificados a los homicidas de Serrano y que su muerte estaría relacionada con sus actividades comerciales.

El magistrado de la Corte Jorge Abilio Serrano, mientras velaban el cuerpo de su hermano en su casa en Potrerillos, Cortés, manifestó que Jorge Salvador no tenía problemas ni enemigos porque era un hombre tranquilo. “No sabemos lo que pasó, no sabemos si fue robo o secuestro, no sabemos, no tenemos idea”, dijo Serrano. “Me imagino que en el caso se va a seguir el procedimiento normal y cuando encuentren a alguien hay que ver pruebas y luego vivir el proceso normal que viven todas las personas”, expresó.

El magistrado describió a su hermano como un hombre noble, alegre y querido por todos en Potrerillos “y por eso asumimos que es cuestión de delincuencia porque enemistades no había”. “Mi hermano ayudaba siempre y mi mamá decía que Jorge Salvador no podía tener dos camisas porque si alguien ocupaba una regalaba la otra”.

Relató que Salvador, quien era ingeniero agrónomo, vivía feliz trabajando en sus proyectos agrícolas y “casualmente el sábado anduvimos viendo unos cerros y otras propiedades adonde quería sembrar caobas”. Serrano expresó que presumen que a su hermano lo llevaron al lugar adonde lo mataron porque donde se movía era en Potrerillos, Pimienta, Villanueva y San Pedro Sula. Indicó que a las 2:00 pm del lunes salió de la casa y a las 8:00 pm su mamá y su esposa lo llamaban y no contestaba. Relató que alguien les dijo que se había difundido una noticia en una canal de televisión y salió la foto del carro de su hermano y la placa era la del automóvil de Salvador y “eso nos hizo pensar lo peor”.