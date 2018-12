Varios cortadores de café heridos deja un accidente vehicular en Copán

Copán, Honduras.

Varios cortadores de café resultaron heridos la mañana de este martes cuando el vehículo en el que se transportaban tuviera un accidente. El hecho se registró en la comunidad de El Níspero, municipio de Cucuyagua, Copán, zona occidental del país.

Entre las víctimas están María Teresa Lemus Méndez (18), María Lourdes Rodríguez Gómez (19), Nicolás Lemus Gabrieles (19), María Estela Pérez Pérez (19) y María Cristina Domínguez García (22).

Según el dato preliminar en el vehículo iban unas 34 personas, entre ellas niños, pero éstos resultaron sin ninguna lesión.



De acuerdo a uno de los cortadores de café, el automóvil ( tipo pick up) se dirigía a una finca; sin embargo, cuando iba a subir una pendiente, otro vehículo cargado de café apareció y para no impactar contra éste, el conductor del pick up frenó y esto ocasionó que él se fuera hacia atrás hasta salirse del camino.

LEA: Matan a tiros a un chef en Guanaja, Islas de la Bahía

De las víctimas de gravedad, cuatro son mujeres y fueron trasladadas hacia el Hospital de Occidente, mientras que los demás fueron llevados al centro de salud de El Níspero.