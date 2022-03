“Sushi Bar” regresa a Comisariato Los Andes

San Pedro Sula. Con una máster class y la presentación de varios platillos de exquisitos sushis dieron la reapertura del “Sushi Bar” perteneciente al Ready To Go by Comisariato Los Andes.

En la cita del relanzamiento los chef Jhonan Vargas y Stefanía Ceccolíni preparon deliciosos cortes de sushi para que degustara la concurrencia y viera la variedad de sushi que ofrecerá y pondrá al público esta propuesta culinaria.

“Hemos realizado una colaboración con el restaurante Dragonfly, quienes han capacitado a nuestro staff de cocina para la preparación y elaboración de nuestros nuevos sushi Roll ya disponibles en el ready To Go”, Manifestó Carmen González, gerente de mercadeo.

González, contó además que cada rollo es preparado bajo las correctas normas de seguridad, higiéne y calidad para que los clientes puedan disfrutar de una opción Express y deliciosa en casa de sus amistades o familia.

Sushi Bar se encuentra ubicado en el pasillo principal del supermercado, en donde además encontrarán variedad de productos, como paninis, alitas, pollo horneado entre otros.

Comisariato Los Andes tiene 35 años de servicio al público sampedrano y hondureño y son uno de los pioneros en tener el rubro de supermercado en línea.