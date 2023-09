Carlos le reclamaba a Diana por no dar a luz una hija

La princesa Diana cuenta en cintas inéditas como el ahora rey Carlos III le dijo a su madrastra que estaba muy decepcionado debido a que su esposa no dio a luz a una niña.

En cuanto a la relación de Carlos con su madrastra, reveló que él ‘ni siquiera habla con mamá’, y agregó:

‘En el bautizo de Harry, Carlos se acercó a mamá y le dijo: -Estamos muy decepcionados, queríamos una niña- y mamá le partió la cabeza y dijo que deberías darte cuenta de que tienes suerte de tener un hijo normal. Desde ese día, las contraventanas han bajado. Eso es lo que hace cuando alguien le responde’.

Diana grabó las cintas para el escritor Andrew Morton, de 70 años de edad, bajo condición de secreto, que se convirtieron en su libro ‘Diana: Her True Story’.

En las cintas, también se le escucha abordar su turbulenta relación con su madrastra Raine Spencer, quien se casó con el padre de Diana, John, en 1976 después de que su madre Frances Sahnd Kydd se fuera.

Tras la muerte de John en 1992, abandonó la sede familiar de Althorp debido a su tensa relación con su hijastro.Diana dijo que su propia relación con Raine era igual de difícil:

‘Estaba muy enojada. Dije que te odio mucho. Si supieras cuánto te odiamos todos por lo que has hecho. Arruinaste la casa. Gastaste el dinero de papá. He dicho todo lo que pude. Raine dijo que no tienes idea del dolor que tu madre le hizo pasar a tu padre. ¿Dije dolor Raine? Es una palabra con la que ni siquiera sabes cómo identificarte. En mi trabajo veo gente sufrir como nunca se ve. ¿Llamas a eso dolor? Dije que tienes mucho que aprender. Recuerdo que realmente fui por su garganta’.