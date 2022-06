Academia de Bellas Artes vuelve al escenario con “Memorias de la danza”

San Pedro Sula. Las alumnas de la Academia de Bellas Artes brillaron en su regreso al escenario. Después de dos años de pandemia recibiendo clases virtuales y presenciales ofrecieron un espectáculo único con “Memorias de la danza”.

Fueron 15 coreografías de ballet, jazz y tap que arrancaron aplausos, risas, emociones y hasta lágrimas por el talento mostrado en el escenario. El esfuerzo de las participantes, maestras y padres de familia tuvo un excelente resultado desde que apareció en escena la coreografía “Harry Potter”. Le siguió “Annie”, “Mambo número 5”, un tap espectacular.

Luego, las debutantes en zapatillas de punta deleitaron al público con “América”, posteriormente “Zootopia”. La primera parte cerró con “Poodle girls”, “Fantasma de la ópera” y “Perfect”. El vestuario y los cadenciosos movimientos hicieron la combinación perfecta para que las intermedias avanzadas de ballet bailaran “Fireworks”, siguieron las muñecas bailarinas, que arrancaron aplausos del público.

“Frozen”, “Fire Steps”, “Cars”, “Spoonful of sugar”, para luego tener un espectacular cierre con All that jazz, una coreografía que bailaron por primera vez en el 2013 y regresó al escenario para mostrar el talento de las bailarinas.

La directora de la Academia de Bellas Artes, Ana Lucía Ruiz, explica que a pesar de la pandemia los sueños siguen vivos. “Fue una labor titánica de preparación, de mucho cuidado; pero de mucha emoción y muy gratificante el volver a los escenarios”.

La directora enfatizó en que la Academia de Bellas Artes sigue marcando historia en la sociedad sampedrana dotando de alegría, cultura y arte, que marcan y transforman nuestro entorno.