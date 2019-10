Hoy es el “Fashion for the Senses” en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA. .

Hoy, San Pedro Sula será el escenario de la segunda edición del evento Fashion for the Senses a beneficio de la fundación del Instituto Franciscano para la Capacitación del no Vidente (Infracnovi).

La cita es a partir de las 6:00 pm en el centro de convenciones del hotel Copantl. Ocho diseñadores mostrarán sus últimas colecciones.

La boletería La donación es de L500. Puede hacerlo con un descuento de 15% al pagar con tarjeta American Express de BAC Credomatic y un 10% de descuento con las demás tarjetas de BAC Credomatic al ingresar

a la página de

mipromo.com/hn.



Puntos de venta:

- Eleganza

- The Beauty Shop Plaza Pedregal

- Decofiesta

- Escuela Santa

María del Valle

- Rosyl Mejía Collection

- Noel

- D´Roses Beauty Salon

- Cafecito Gastrobar

Los invitados son la sampedrana Alejandra Cervantes, el capitalino Miguel Chong, Galeano, Enrollarte y Kolori. Por primera vez presentarán sus colecciones en este evento Rosyl Mejía, María Steffania y la guatemalteca Karla Garzaro.

Alejandra Cervantes, Miguel Chong y Galeano.

La pasarela es presentada por BAC Credomatic y el invitado es Cargill, también cuenta con una variedad de empresas patrocinadoras: Pepsi, Zen, SPS Siglo 21, LA PRENSA, Estilo, Operadora Portuaria Centroamericana, Corporación Flores, Aldo, Miller Geniune Draft, Municipalidad de San Pedro Sula, Cisa, Inversiones Bamar, Intermoda y Aguas de San Pedro. Todavía puede adquirir sus boletos.