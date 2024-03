Aprueban nueva inmunoterapia para tratar cáncer avanzado

Por su parte, el oncólogo Rolando Medina indicó que la inmunoterapia se comenzó a implementar en el país hace unos cinco años y que han observando buenos resultados.

No obstante, subrayó que en Honduras este tratamiento no está al alcance de todos los pacientes que lo necesitan, ya que el costo de los medicamentos es elevado y no suelen encontrarse en las farmacias de los hospitales.

Agregó que la aprobación de los medicamentos es una buena noticia, pero que no servirá de mucho si la Secretaría de Salud o el IHSS no los pone a disposición de la población, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes para que estos lleguen a quienes más lo necesitan.