Aumenta precio de lácteos en mercados

San Pedro Sula, Honduras.

Un aumento que oscila entre los dos y cinco lempiras registran los lácteos en los diferentes mercados sampedranos, situación que preocupa tanto a los vendedores como a los consumidores.

El incremento, según los mercaderes, es por las tomas de carreteras, lo cual ha provocado desabastecimiento de los productos y encarecimiento.

“Los proveedores, al no tener mucho producto, se aprovechan y comienzan a vendernos caro, a nosotros no nos queda de otra que subir el precio también porque si no, no cubrimos los costos”, dijo Alfonso Estrada, locatario del mercado Medina.

75 lempiras cuesta el cartón de huevos en los mercados. Las proyecciones son positivas, ya que la próxima semana podría disminuir el precio, según vendedores.

Hasta ayer, los precios de los derivados de la leches se cotizaban así: el queso semiseco en L52, el queso especial que estaba a L52 subió a L58, el seco se vendía a L55 y actualmente a L60, el queso crema y con chile se mantiene a L38. La libra de cuajada pasó de L37 a L40, el requesón estaba a L28 y ahora a L30 y el quesillo sufrió un ajuste de L2, es ofrecido a L38. La mantequilla de hacienda está a L26 la libra.

Orlando Maldonado, vendedor del Dandy, manifestó que en años anteriores la libra de queso semiseco ha llegado a L62, pero confían que no sea así en esta ocasión, pues las personas aunque compran, lo hacen en menos cantidad.

Las carnes, verduras, granos básicos, huevos y mariscos no reflejan cambios significativos respecto a la semana pasada.Autoridades de Protección al Consumidor afirmaron que mediante el monitoreo de precios que realizan todas las semanas están evitando alzas.