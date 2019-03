Falta de dinero, lo que más preocupa a sampedranos

“Es una realidad del país”

El tema de seguridad ya no es el número uno en el país, y no porque estemos en completa paz, lo que pasa es que se han hecho acciones en el tema y por eso se debe felicitar a los operadores de seguridad.

No obstante, el tema económico es una realidad, el problema es a nivel nacional y no solo se habla de la falta de empleo, sino de un empleo bueno, formal, con seguridad social y los demás complementos.

Por eso estamos viendo esa ralentización de la economía, se está desacelerando el crecimiento y es preocupante. Esto es debido a la fuerte presión fiscal y tributaria no solo del Gobierno central, sino que también de los gobiernos locales.

Aunque en la zona norte es donde se produce la mayor parte del PIB, eso no quiere decir que no estamos con problemas de desempleo, no es así; las personas sienten que ese es el principal problema.

Para atraer la inversión y por ende generar más empleos, el Gobierno central y las autoridades locales deben generar atractivos, trabajar en la simplificación tributaria y administrativa.Algunas de las acciones que deben implementar en cuanto a la agilización de los trámites para las empresas es la instalación de ventanillas únicas o lo de empresas en línea.

*Expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa