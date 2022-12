VIDEO: “Pagaba o hacían masacre y me mataban hasta el perro’”

Mónica comenzó a temblar y respondió que no podía pagar un cifra tan alta por tener deudas y compromisos por suplir, por lo que la única salida era cerrar el negocio y que ese sería el último día de operaciones. Ellos le aseguraron que la observarían y que de regresar ya no sería de visita, sino que para “cometer una masacre, que me violarían y me matarían hasta el perro”, confesó la mujer mientras sudor cubría su frente y palpitaba terror frente al equipo periodístico.

Aunque parezca paranoia, Mónica mencionó que ha tomado medidas de seguridad extremas, como el bloqueo y cambio de números, puso múltiples candados en su casa y vigila los ruidos que escucha cada noche. “A veces me pregunto por qué yo, solo soy una persona luchadora, ya no confío en nadie y no soy la misma e intenté sacar la visa de EE.UU. porque me siento insegura aquí, pero me la negaron en la Embajada. El dinero que nos ganamos es bendecido porque es honesto y hasta le damos empleo a otras personas, no le robamos a nadie”, concluyó con tono reflexivo.

Cada vez que sale de su casa es con miedo, se encomienda a Dios, no duerme por las noches y sus nervios permanecen alterados. Aunque hace más de tres semanas no escriben a ella ni a su familia por extorsión, asegura que aún se siente observada.