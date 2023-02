Shin Fujiyama renunció a la Medicina para construir escuelas en Honduras

En una entrevista con LA PRENSA , el filántropo y ahora “influencer”, que se ha ganado el cariño y admiración de los catrachos, compartió cómo fueron esos primeros pasos, los sacrificios que no suelen verse en cámara y sus futuros proyectos.

“Para ser sincero, no creí que tener una fundación sería tan complicado. Comencé vendiendo galletas en el campus y recaudando monedas en una lata, pero el primer día solo logré reunir $20, me sentí frustrado”, relató.

Al regresar a EUA, Fujiyama decidió crear una fundación para recaudar fondos y ayudar a niños de escasos recursos en Honduras .Fue así que, en 2006, Students Helping Honduras (Estudiantes ayudando a Honduras ) nació en una pequeña habitación universitaria de la Mary Washington , aunque las cosas no se dieron como Shin esperaba.

Sin embargo, gracias al apoyo de su hermana Cosmo y sus amigos tomó la determinación de persistir hasta tener éxito.“Muchos se burlaban de mí porque en ese tiempo yo trabajaba trapeando pisos en la cafetería de la universidad e incluso me rapaba el cabello para no gastar en barbería”, siguió narrando.

“A pesar de las críticas no me detuve, con mi hermana y mis amigos comenzamos a organizar eventos y pronto descubrí que tenía talento para motivar a las personas y dar discursos. Era un lado que no conocía porque yo era muy tímido antes de iniciar la fundación, así que también fue una etapa de autodescubrimiento”, manifestó.